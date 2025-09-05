الجمعة 05 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تصفيات كأس العالم، موعد مباراة إيطاليا ضد إستونيا والقناة الناقلة

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

يلتقي منتخب إيطاليا نظيره منتخب إستونيا اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.


ويقع منتخب إيطاليا  في مجموعة تضم منتخبات النرويج وإستونيا ومولدوفا.

 

موعد مباراة إيطاليا ضد إستونيا 

 تنطلق صافرة مباراة إيطاليا أمام إستونيا اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا وإستونيا

 من المقرر نقل مباراة إيطاليا ضد إستونيا اليوم في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة bein Sports2.


ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث في المجموعة من انتصار وخسارة، وسجل الأزوري هدفين حتى الآن واستقبلت شباكه 3 أهداف.

ويحتاج منتخب إيطاليا لتحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخب إستونيا حيث يحتاج للحصول على ثلاث نقاط ضرورية بعد الهزيمة ضد النرويج والفوز على مولدوفا.

 

وكان الاتحاد الإيطالي أعلن تعيين جينارو جاتوزو مدربًا لمنتخب إيطاليا في يونيو الماضي خلفًا للمدرب السابق لوشيانو سباليتي الذي رحل على خلفية تراجع نتائج الأزوري.

 

نظام تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026

 بعد زيادة عدد المشاركين في نهائيات كأس العالم، من 32 إلى 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، ارتفع عدد المقاعد المخصصة لمنتخبات أوروبا من 13 إلى 16 مقعدًا.

وتتنافس منتخبات القارة العجوز في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال.

المقاعد الـ4 المتبقية سيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، يشارك فيه 16 منتخبًا.

المنتخبات المشاركة في الملحق هي المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في مرحلة المجموعات من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيبًا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب إيطاليا منتخب استونيا كأس العالم كاس العالم 2026 إيطاليا ضد إستونيا مباراة إيطاليا ضد إستونيا مباراة إيطاليا أمام إستونيا

مواد متعلقة

مش فاهمين إننا رايحين كأس العالم، مدرب ألمانيا يفتح النار على لاعبيه بعد فضيحة سلوفاكيا

إسبانيا تهزم بلغاريا 3-0 في تصفيات كأس العالم 2026

تصفيات أوروبا لكأس العالم، منتخب ألمانيا يسقط أمام سلوفاكيا بثنائية

الأهلي يفاوض مدربا إيطاليا لخلافة خوسيه ريبيرو

استدعاء مهاجم ليفربول لأول مرة لمنتخب فرنسا

أزمة تهدد استضافة إيطاليا لـ"بطولة يورو 2032"

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة ورسائل طمأنة من السيسي للمصريين

بسبب تأخر مستحقات اللاعبين، طلب عاجل من جون إدوارد لإدارة الزمالك

مكتب التنسيق: 100 ألف طالب من الشهادات الفنية سجلوا رغباتهم في اليوم الأول

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

ارتفاع غير متوقع، سعر الفراخ اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، اللينك الرسمي

أخبار مصر: وفيات ومصابون في "زفتين فرح" بمحافظتين، بدرية طلبة تثير أزمة وفاء عامر، تحرك عاجل من الجيش الليبي بشأن مقتل مصري

ارتفاع بالقاهرة واستقرار بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي 3 سنوات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

تنسيق الشهادات الفنية 2025، الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري 3 سنوات

المزيد

انفوجراف

يتجاوز نصف مليار يورو.. ميركاتو تاريخي لليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تغسيل المحارم بعد الوفاة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير رؤية جزار في المنام وعلاقتها بربح الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 5 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads