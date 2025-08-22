مياه القناة: تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بالإقليم (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، عن تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بإقليم محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك طبقا لخطة التطهير الدورية للقضاء على المناطق الساخنة حتى تستوعب أي زيادة للمياه خلال تلك الفترة من فصل الصيف.

تطهير الشبكات والمنحدرات

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من تطهير شبكات انحدار قرية الأبطال التابعة لمركز القنطرة شرق، كما تم الانتهاء من منطقتي الأوقاف وإيجكوا والتعاونيات ومساكن مبارك بمدينة المستقبل، وقرية نفيشه ومنطقة أبو عطوة وحي أول الإسماعيلية، ومنطقة حي السلام، والمحطة الجديدة، كما جاري تكثيف الأعمال في تطهير خطوط شبكات الانحدار " بالسويس، بورسعيد".

جانب من أعمال التطهير، فيتو

جانب من أعمال التطهير، فيتو

منع حدوث تجمعات للمياه

وقال رئيس شركة مياه وصرف صحي القناة: إن الهدف من تكثيف تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي، هو منع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع نتيجة حدوث انسداد بخطوط وشبكات الصرف الصحي، واستعدادا لمُواجهة أي زيادة لتصرفات لشبكات الصرف الصحي، خاصة في تلك الفترة من فصل الصيف، وذلك للحفاظ على استمرارها في العمل وإطالة عمرها الافتراضي.

جانب من أعمال التطهير، فيتو

جانب من أعمال التطهير، فيتو

جانب من أعمال التطهير، فيتو

وأضاف عصمت، أن أعمال تطهير شبكات انحدار الصرف الصحي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي، وذلك بواسطة فرق التطهير المدعومة بسيارات النافورى، والكباش، وذلك لرفع كفاءة الشبكات، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب من رمال والحجارة، والمُخلفات والمواد الصلبة من غرف التفتيش بالوعات الصرف الصحي، لافتا أن هناك مجموعات من الفرق تعمل على مدار الساعة في أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي.

جانب من أعمال التطهير، فيتو

جانب من أعمال التطهير، فيتو

جانب من أعمال التطهير، فيتو

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جار الاستمرار أيضا في أعمال تطهير بيارات محطات رفع الصرف الصحي بمحافظات "السويس والإسماعيلية وبورسعيد"، لاستخراج الرواسب والمخلفات الصلبة، وذلك تزامنا مع أعمال وتطهير شبكات الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة، وذلك لمنع حدوث أي انسداد بالشبكات أو أي طفوحات بالشوارع بشكل نهائي خلال فصل الصيف، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

جانب من أعمال التطهير، فيتو

جانب من أعمال التطهير، فيتو

جانب من أعمال التطهير، فيتو

جانب من أعمال التطهير، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.