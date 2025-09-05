محمد عبد الجليل يكتب: "الو قسم الشرطة.. كاتي بتموت"، بلاغ طفلة واهتمام مأمور لإنقاذ قطة!، الاحتجاز استمر 48 ساعة، رجال الأمن تعاملوا مع الموقف بإنسانية

"القطة" محبوسة بقالها يومين ومش عارفين نطلعها. تفتكر لو كلمنا الشرطة ممكن ييجوا؟، يا عم هما الشرطة فاضية للحاجات دي؟، جرب بس، إيه اللي هتخسره؟ أنا قريت إن الشرطة بقت بتهتم بحاجات زي دي، وفي واقعة مماثلة كانت في المنوفية وانقذوا القطة !

احتجاز قطة لمدة 48 ساعة

كانت هذه الهمسات تدور بين الجيران، بينما كانت الطفلة "ليلى" تقف في منتصف الشارع، دموعها تملأ عينيها وهي تنظر إلى الطابق العلوي من العقار المقابل. هناك، وراء نافذة صغيرة شبه مغلقة، كانت "كاتي"، قطتها المدللة، محتجزة لأكثر من 48 ساعة.

حاول الجميع إنقاذها، من الجيران إلى عمال الصيانة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل. كان المكان ضيقًا ويصعب الوصول إليه. وفي لحظة يأس، أمسكت ليلى بهاتف والدها واتصلت بقسم شرطة المنيا الجديدة.

"الو قسم الشرطة.. القطة كاتي محجوزة وبتموت الحقوها".. لم تتوقع الطفلة أن يُؤخذ اتصالها على محمل الجد، لكنها وجدت صوتًا هادئًا ومهتمًا على الجانب الآخر من الخط.

مفاجأة في المنيا: رجال الشرطة ينقذون قطة!

كانت المفاجأة الحقيقية عندما وصل فريق من رجال الشرطة إلى الموقع بعد دقائق قليلة من الاتصال. لم يأتوا بسياراتهم الرسمية الصارمة، بل بكامل إنسانيتهم.

اهتمام الشرطة بإنقاذ قطة

كان في مقدمتهم مأمور القسم، الذي استمع إلى الطفلة ليلى باهتمام بالغ، وكأنه يحل قضية كبرى. ساد الذهول بين الحاضرين، فالبعض كان لا يزال مقتنعًا بأن الشرطة لديها أولويات أخرى أهم بكثير من إنقاذ قطة.

لكن رجال الشرطة أثبتوا عكس ذلك. تعاونوا معًا، أحدهم صعد على السلم، وآخر ثبّت له الأداة، وثالث ظل يطمئن الطفلة الصغيرة. استغرقت العملية بعض الوقت، لكنها لم تكن أكثر من بضع دقائق قبل أن ينجح أحدهم في فتح النافذة وإخراج "كاتي".

وما إن خرجت القطة بسلام حتى دوت التصفيقات في المكان. لم تكن تصفيقات عابرة، بل كانت تعبيرًا صادقًا عن الامتنان والإعجاب. أمسكت ليلى بقطتها المحبوبة، وقالت بصوت خافت لرجل الشرطة: "شكرًا جدًا... شكرًا لإنكم مش بس بتحموا الناس، لكن كمان الحيوانات."

الدور الإنساني لرجال الأمن

هذا المشهد البسيط كان درسًا للجميع. درس عن أهمية الدور الإنساني لرجال الأمن، وعن أن مفهوم الأمن لا يقتصر على مكافحة الجريمة فقط، بل يمتد ليشمل كل ما يجعل حياتنا أكثر أمانًا وسلامًا، حتى لو كان ذلك إنقاذ قطة

