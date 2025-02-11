هل يجب تلقي تطعيم السعار حال الخربشة من القطة؟ الصحة تجيب

كشفت وزارة الصحة أن مرض السعار هو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي سببه فيروس، إلا أنه ليس له علاج حال ظهور أعراض المرض ويؤدي إلى الوفاة.

أشارت وزارة الصحة إلى أن مرض السعار ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب من الثدييات أو القوارض للإنسان سواء عضة أو خربشة أو جلد مجروح.

وأكدت أن الأعراض لمرض السعار يمكن أن تظهر في اي وقت ويمكن أن يصل لمدة شهور، لأن الفيروس بطيء فضلًا عن ان الأعراض مرتبطة بمكان العضة وحجم الإصابة.

اوصت وزارة الصحة اي شخص يتعرض لخربشة من القطة أو الكلب سرعة التوجه الي المستشفيات وزارة الصحة او المصل واللقاح لتلقي التطعيم.

الوقت المناسب لتطعيم السعار

وأكدت وزارة الصحة أنه يمكن الحصول على تطعيم السعار في اي وقت طالما لم تظهر أعراض المرض

وأكدت أن المرض مميت، ولا يوجد أي موانع للحصول عليه

وقالت الدكتورة ولاء عادل، مسئول التدريب والتحديثات الطبية بمراكز تطعيمات المصل واللقاح، إن مرض السعار من الأمراض المعدية الفيروسية التي تنتقل للإنسان عن طريق عقر الحيوان المصاب لجسم الإنسان.

وأشارت الدكتورة ولاء عادل إلى أن مرض السعار لا ينتقل عن طريق الطعام أو أكل لحوم أو ألبان الحيوانات المصابة بمرض السعار.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص الخط الساخن ١٠٥ للاستعلام عن أماكن توفر تطعيم مرض السعار وذلك في حالات الطوارئ.

خط ساخن للاستفسار عن أماكن توفر تطعيم السعار

ونصحت وزارة الصحة بضرورة الحرص على تطعيم الحيوانات الأليفة للحماية من الإصابة بالسعار.

فيما وجهت وزارة الصحة نصائح يجب اتباعها في حالة الجرح أو الخدش من حيوان مصاب بالسعار.

نصائح للتعامل مع جروح الحيوانات



وقالت وزارة الصحة إن أهم النصائح تشمل:

١-غسل الجروح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة.

٢- التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية.

٣- تلقي التطعيم فورًا بجرعات كاملة.



العلاج الوقائي ضروري، لأنه يمنع دخول الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي، الذي يؤدي إلى الموت.

ومرض السعار هو مرض فيروسي يؤثر في الجهاز العصبي والدماغ ويمكن أن يسبب الوفاة بمجرد ظهور الأعراض، ولكن يمكن الوقاية منه من خلال تطعيم السعار، والخطر الأكبر للإصابة بداء الكلب يأتي من التعرض للعض أو اللعق أو الخدش من قبل حيوان مصاب مثل الكلب.

ويعد داء السعار مميتًا بنسبة 100٪ تقريبًا بدون التطعيم، ويكون العلاج بعد التعرض فعالًا بنسبة 100٪ تقريبًا إذا بدأ قبل ظهور الأعراض.

وقالت وزارة الصحة إن العدوى بفيروس داء الكلب أو السعار تنتقل إلى الإنسان، عن طريق الكلاب في نسبة تصل إلى 99% من الحالات.

ومرض السعار يمكن الوقاية منه بالتطعيم، حيث يحد تطعيم السعار من عدد حالات الوفاة الناجمة عن داء السعار، ومن الحاجة إلى العلاج الوقائي بعد التعرض للداء، في إطار رعاية المرضى الذين يتعرضون لعضات الكلاب، وفق منظمة الصحة العالمية.

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