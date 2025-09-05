الجمعة 05 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فى الصباح الباكر، مائل للحرارة رطب  ليلا  على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

أمطار رعدية على هذه المناطق، الأرصاد تكشف حالة طقس الأسبوع المقبل

 ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


ويؤدى ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس من 2:4 درجات مئوية.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42.
 

 وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة. 

