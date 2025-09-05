الجمعة 05 سبتمبر 2025
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، في حادث انقلاب  موتوسيكل، على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وحالتهم العامة سيئة.

انقلاب موتوسيكل علي الطريق الدائري

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل على الطريق الدائري، ووجود مصابين.

وانتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن سبب الحادث هو ظهور مفاجئ لكلب أمام الدراجة النارية، فحاول قائدها تفاديه، ما أدى إلى انقلاب الموتوسيكل، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص كانوا يستقلونه، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة لتولي التحقيق.

