الإعلامية فاطيما خليل تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وتطمئن جمهورها

طمأنت الإعلامية فاطيما خليل، متابعيها بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة نتيجة إصابتها بأنيميا حادة، كادت أن تفقد بسببها الوعي.

وقالت فاطيما عبر حسابها على "إنستجرام": إنها شعرت بدوخة قوية اضطرّتها للتوجه سريعًا إلى المستشفى، حيث خضعت لفحوصات أظهرت انخفاض نسبة الهيموجلوبين إلى أقل من 7، ما استدعى تدخل الأطباء بشكل عاجل وتعليق محاليل لها.

وأوضحت أنها قضت نحو خمس ساعات تحت الملاحظة الطبية حتى استقرت حالتها وغادرت المستشفى مساء أمس، مؤكدة أنها ستواصل متابعة وضعها الصحي مع الأطباء خلال الأيام المقبلة.

وتوجهت فاطيما بالشكر إلى جمهورها وأصدقائها على رسائل الدعم والاطمئنان، مؤكدة أنها بخير وتستعد للعودة إلى نشاطها الإعلامي قريبًا.

يُذكر أن فاطيما خليل تُعد من أبرز الإعلاميات في العالم العربي، واشتهرت بأسلوبها المميز في تقديم الأخبار والبرامج التحليلية، ما جعلها تحظى بجماهيرية واسعة ومتابعة كبيرة.

