محمد كريم، حاكم الإسكندرية الذي فضل الإعدام على الاستسلام لـ نابليون بونابرت

في مثل هذه الأيام من عام 1798، شهدت مصر واحدة من أكثر لحظات التاريخ قسوة وإلهامًا في الوقت نفسه؛ إعدام الثائر محمد كريم على يد الفرنسيين بقرار مباشر من نابليون بونابرت. كان ذلك الحدث أكثر من مجرد واقعة عسكرية، بل شهادة حية على أن الإسكندرية أنجبت رجالًا حملوا شرف المقاومة في زمن بدا فيه الاستسلام خيارًا أقرب للعقل.

نشأة وحياة محمد كريم

وُلد محمد كريم في الإسكندرية عام 1755 لأسرة تجارية متوسطة، ونشأ في بيئة بحرية مفتوحة على العالم، حيث كان الميناء ملتقى للتجار والأفكار، الأمر الذي صقل شخصيته مبكرًا.

وتلقى تعليمه الأولي في الكُتّاب، قبل أن ينغمس في التجارة ويصبح أحد وجهاء المدينة المعروفين. لكن تكوينه الفكري لم يكن محصورًا في حسابات الربح والخسارة، حيث تولى رسميًا منصب حاكم المدينة في النصف الأخير من القرن الثامن عشر.

وجاء تعيينه باعتباره من أبرز الشخصيات التجارية والاجتماعية، إذ كانت السلطة العثمانية تعتمد على الوجهاء المحليين لإدارة الموانئ والمدن الكبرى، لما لهم من نفوذ وقدرة على تنظيم مصالح الناس.

وبفضل سمعته بين الأهالي ونزاهته في إدارة شؤون التجارة، وقع الاختيار عليه ليكون "شيخ البلد" أي الحاكم المدني للإسكندرية، المسؤول عن حفظ الأمن وتنظيم الموارد وربط المدينة بالسلطة المركزية.

ومع نزول الفرنسيين إلى السواحل المصرية عام 1798، وجد كريم نفسه في قلب المواجهة التاريخية. منصبه كحاكم لم يكن منصبًا إداريًا فحسب، بل تحوّل إلى موقع مقاومة، حيث اختار أن يغلق أبواب المدينة في وجه قوات نابليون وأن يقود الأهالي في الدفاع عنها، ليصبح بذلك رمزًا للمقاومة الشعبية المبكرة ضد الغزو الفرنسي.

كواليس إعدام محمد كريم

قرار إعدامه جاء بعد أن اتهمه الفرنسيون بالتحريض على الثورة ضد الاحتلال. وحاول نابليون أن يظهر نفسه متسامحًا فأعلن أنه سيعفو عن كريم إن دفع فدية قدرها 300 ألف ريال.

لكن الرجل رفض أن يدفع، معلنًا أن الإسكندرية لا يمكن أن تُشترى بالمال ولم يكن الموقف مجرد عناد شخصي، بل كان تعبيرًا عن قناعة عميقة بأن الاستسلام بالمال يعني بيع شرف الوطن. وهكذا، أُعدم في 6 سبتمبر 1798، ليكتب اسمه كأحد أوائل شهداء المقاومة ضد الفرنسيين في مصر.

إرث محمد كريم

إرث محمد كريم لا يزال حاضرًا حتى اليوم، ليس فقط في الذاكرة الوطنية، بل في صورة الميناء الذي ظل شاهدًا على تضحيته. لقد مثّل نموذجًا للقيادة المدنية الشعبية التي وقفت في وجه قوة عظمى، في وقت كانت فيه موازين القوى تميل بشكل ساحق لصالح الغزاة.

