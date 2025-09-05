في عيد الشرقية القومي.. منزل أحمد عرابي أيقونة وطنية تواجه خطر الاندثار (صور)

تحتفل محافظة الشرقية في التاسع من سبتمبر من كل عام بعيدها القومي، الذي يتزامن مع عيد الفلاح المصري، إحياءً لذكرى وقفة الزعيم الوطني أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة التابعة لمركز الزقازيق ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عام 1881، حين رفع سيفه على جواده معلنًا مطالب الأمة.

عيد الشرقية القومي.. ذكرى صرخة عرابي الخالدة: لقد خلقنا الله أحرارًا

ومطلقًا عبارته الخالدة: «لقد خلقنا الله أحرارًا ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا نُورَّث ولا نُستعبَد بعد اليوم».

بين الاحتفال والإهمال.. منزل الزعيم أحمد عرابي مهدد بالاندثار،فيتو

بين الاحتفال والإهمال.. منزل الزعيم أحمد عرابي مهدد بالاندثار،فيتو

بين الاحتفال والإهمال.. منزل الزعيم أحمد عرابي مهدد بالاندثار،فيتو

9 سبتمبر.. الشرقية تستعيد روح ثورة عرابي في وجه الاستبداد والضرائب

وقد ارتبط هذا اليوم بتفجر الثورة العرابية، التي جسدت ثورة الشعب المصري ضد الحكم الأجنبي واستغلال الفلاحين عبر الضرائب والملكيات الجائرة.

بين الاحتفال والإهمال.. منزل الزعيم أحمد عرابي مهدد بالاندثار،فيتو

بين الاحتفال والإهمال.. منزل الزعيم أحمد عرابي مهدد بالاندثار

وكانت فيتو قد انتقلت في وقت سابق إلى قرية هرية رزنة بمركز الزقازيق، مسقط رأس الزعيم أحمد عرابي، والتي تبعد نحو كيلومترين فقط عن عاصمة المحافظة. ويضم منزل عرابي الأثري، الذي يعود عمره لنحو 200 عام، ثلاث غرف رئيسية (للضيافة والفرن والخزين) إضافة إلى مدخل متسع يحتوي على سلم خشبي يؤدي إلى غرفة علوية.

بين الاحتفال والإهمال.. منزل الزعيم أحمد عرابي مهدد بالاندثار،فيتو

أحد معالم الوطنية التي تجسد روح عيد الشرقية القومي.

ورغم وضع خطة لتطوير المنزل منذ ما يزيد على 20 عامًا، إلا أن ضعف الدعم المالي حال دون تنفيذها، ليبقى المنزل شاهدًا تاريخيًا يحتاج إلى الترميم العاجل، باعتباره أحد معالم الوطنية التي تجسد روح عيد الشرقية القومي.

بين الاحتفال والإهمال.. منزل الزعيم أحمد عرابي مهدد بالاندثار،فيتو

الشرقية تحتفل بعيدها القومي الـ144

تنطلق اليوم الجمعة، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الشرقية هذا العام، حيث سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة مباشرة على الهواء من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، عبر شاشات التليفزيون المصري، إيذانًا ببدء الاحتفالات

بين الاحتفال والإهمال.. منزل الزعيم أحمد عرابي مهدد بالاندثار،فيتو

مشروعات تنموية كبرى

وفي إطار خطة التنمية الشاملة، تشهد مراكز ومدن وقرى المحافظة افتتاح عدد 53 مشروعًا جديدًا في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها مليار جنيه، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

قرية هرية رزنة بالشرقية،فيتو

احتفالية فنية وثقافية متميزة برحاب جامعة الزقازيق

تقيم محافظة الشرقية احتفالية كبرى بمناسبة العيد القومي، تتضمن أوبريت غنائي وفني يقدمه شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة، وفقرات غنائية متنوعة يشارك فيها أبرز وألمع نجوم المحافظة وعرض فيلم تسجيلي يبرز قيمة محافظة الشرقية، وموقعها الجغرافي المتميز، والمقومات السياحية والرياضية التي تشتهر بها.

متحف الزعيم احمد عرابي مهمل منذ عشرات السنين,فيتو

كما يرصد الفيلم إنجازات الجمهورية الجديدة والمشروعات التي تحققت على أرض المحافظة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

مسقط رأس الزعيم احمد عرابي،فيتو

تكريم الرموز وتخليد الشهداء

ويحتفي الفيلم أيضًا برموز وأعلام محافظة الشرقية في مختلف المجالات السياسية، العلمية، الثقافية والفنية، كما يسلّط الضوء على شهداء الواجب والوطن من أبناء المحافظة الذين ضحّوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداءً للوطن ودفاعًا عن أمنه واستقراره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.