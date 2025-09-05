أكبر شركة تكرير هندية تستغنى عن الخام الأمريكي وتتجه إلى نيجيريا والشرق الأوسط

في تحول لافت بخريطة واردات الطاقة، تخلت مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، عن شراء الخام الأمريكي في أحدث مناقصة لها، لتتجه بدلًا من ذلك إلى نيجيريا والشرق الأوسط، بحسب مصادر لرويترز.

صفقات جديدة

واشترت مؤسسة النفط الهندية، مليوني برميل من الخام النيجيري من "توتال إنرجي"، إضافة إلى مليون برميل من خام "داس" الإماراتي من "شل"، بحسب وكالة رويترز.

وسيتم تسليم الخام النيجيري وفق صيغة FOB "على ظهر السفينة"، بينما سيصل خام "داس" مباشرة إلى الموانئ الهندية أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.

ابتعاد عن الخام الأمريكي

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع فقط من شراء المؤسسة 5 ملايين برميل من خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عبر مناقصة سابقة، ما يعكس تغيرا سريعا في استراتيجيتها الشرائية.

موازنة بين الأسواق

وعلى مدى الأشهر الماضية، استفادت المصافي الهندية من فرص المراجحة وزادت مشترياتها من الخام الأمريكي، في خطوة ساعدت على تقليص العجز التجاري الكبير مع واشنطن.

ولكن مع بقاء التوترات التجارية قائمة، خاصة بعد أن ضاعفت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على بعض الواردات الهندية إلى 50% بسبب اعتماد نيودلهي المتزايد على النفط الروسي، يبدو أن المؤسسة أعادت حساباتها تجاه تنويع مصادر التوريد.

