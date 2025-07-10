الخميس 10 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع توتال الفرنسية سبل زيادة الإنتاج بالبحر المتوسط

البترول، فيتو
البترول، فيتو

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز الفرنسية، بحضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، وذلك في إطار المشاركة في فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدولومي 9 – 10 يوليو 2025.

تناول اللقاء بحث مستجدات تحسين وزيادة معدلات الإنتاج بمنطقة شمال الحماد بالبحر المتوسط (منطقة تنمية باشروش) المشتركة بين شركة توتال إنيرجيز وشركتي إيني وبي بي، وفرص حصول الشركة على مناطق استكشافية جديدة بالبحر المتوسط والمشاركة في المزايدات والفرص الاستثمارية المتاحة على بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، في ضوء تطلع شركة توتال إنرجيز إلى توسيع نطاق استثماراتها فى مصر، واستنادًا إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة، والإصلاحات الجارية فى قطاع البترول والغاز المصرى، وحزم المحفزات وحوافز الإنتاج التي أطلقها قطاع البترول المصري بهدف تشجيع الشركاء على زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي. 

 

استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة 

 

واستعرض المهندس كريم بدوي الأولويات الحالية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مجالات وأنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة الخضراء والتي يمكن لشركة توتال إنرجيز استغلالها من خلال توجيه استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعات مشتركة مع قطاع البترول المصري. كما حث الشركة على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة بما يسهم في الكشف عن مكامن جديدة للبترول والغاز.

ثم تطرق الجانبان إلى نتائج اجتماعات فرق العمل من الجانبين والتي تم تشكيلها في إطار توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة لتنمية حقل كرونوس القبرصى وربطه بالتسهيلات المصرية، بالشراكة مع شركتى إينى وتوتال إنيرجيز، بصفتهما شركاء فى تنمية هذا الحقل، وأكد الجانبان على أهمية هذه الاتفاقية فى تنفيذ رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

كما أكدا التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة الحوار لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وشركة توتال إنرجيز فى مختلف مجالات وأنشطة الطاقة.

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