زيلينسكي يدعو لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه يجب تسريع وتيرة العمل على توفير الضمانات الأمنية لبلاده، بعد محادثة وصفها بأنها "هادفة" مع الأمين العام لحلف حلف شمال الأطلسي مارك روته.

وأضاف زيلينسكي على تيليجرام: "من المهم أن نكون مثمرين قدر الإمكان مع أمريكا. ومن المهم تعزيز دفاعنا الجوي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في وقت سابق إن أي قوات غربية يجري نشرها في أوكرانيا ستكون أهدافًا مشروعة لهجمات موسكو.

وأبدى الكرملين، اليوم الجمعة، معارضته "المطلقة" للضمانات الأمنية الأمريكية والأوروبية المقدمة لأوكرانيا، واتهم الأوروبيين بـ"عرقلة" حل النزاع، وذلك عقب اجتماع عقدته الدول الأوروبية الداعمة لكييف. وتعهدت خلاله 26 دولة بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا لما بعد الحرب تتضمن قوة دولية برية وبحرية وجوية.

من جانبه، أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أنه سيتحدث قريبا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

