حريق هائل بمعرض دراجات نارية في الإسكندرية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة، بـ معرض درجات نارية وموتوسيكلات شهير بشارع الإذاعة بمنطقة جليم شرقي الإسكندرية، ما أسفر عن التهام محتويات المحل وتصاعد الدخان، دون حدوث إصابات.

حريق هائل بمعرض دراجات نارية

تلقت غرفة عمليات حي شرق برئاسة المهندسة نهي خليفة، بلاغا يفيد باندلاع حريق بمحل بشارع الإذاعة بمنطقة باكوس، وعلى الفور توجهت قيادات الحي برفقة ضباط قسم شرطة الرمل أول وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بمعرض للدراجات النارية وقطع الغيار الخاصة بها أسفل عقار رقم 5 بالشارع المشار إليه، وهو مكون من 5 أدوار، وتبين تصاعد ألسنة الدخان واللهب، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.

أسفر الحريق عن تفحم عدد من الموتوسيكلات وباقي محتويات المحل من قطع الغيار الذي كان مغلقًا وقت الحريق، وذلك دون حدوث إصابات، وأجبرت ألسنة الدخان سكان العقار على إخلائه مؤقتًا خوفًا من الاختناق.

جرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها للمحال المجاورة، فيما جرى ندب الأدلة الجنائية، لتحديد سبب الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

