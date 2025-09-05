أدهم نابلسي من أضواء الشهرة إلى خشوع الإمامة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلًا واسعًا مع مقاطع مصوّرة للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، ظهر فيها وهو يؤم المصلين بصوته العذب في أجواء إيمانية مؤثرة، حيث ارتّل آيات من القرآن الكريم بخشوع لامس قلوب المتابعين، الذين أثنوا على جمال أدائه وصدق إحساسه.

وجاء هذا الظهور في إطار فعاليات معرض دمشق الدولي، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للمعرض عبر منصة "إكس" أن نابلسي تقدّم المصلين في صلاتي المغرب والعشاء بساحة الأعلام، ونشرت صورًا توثق اللحظة مع تعليق جاء فيه: "لحظة روحانية لصلاة المغرب في معرض دمشق الدولي، يؤديها أدهم نابلسي بحضور الشيخ محمود الحسنات."

من الغناء إلى الاعتزال

أدهم نابلسي، الذي عرفه الجمهور كأحد أبرز الأصوات الشابة في العالم العربي، بدأ مشواره الفني عبر برنامج المواهب الغنائية "إكس فاكتور" عام 2013، حيث حقق شهرة سريعة بفضل خامة صوته المميزة وأغانيه التي لاقت رواجًا واسعًا بين الشباب.

لكن وبعد سنوات من النجاح الفني وإصدار عدد من الأغنيات التي حصدت ملايين المشاهدات على "يوتيوب"، فاجأ نابلسي جمهوره في ديسمبر 2021 بإعلان اعتزاله الغناء نهائيًا. في فيديو قصير بثه عبر حساباته الرسمية، أوضح أن قرار الاعتزال جاء عن قناعة شخصية، مؤكّدًا أن مشواره الفني لم يكن في الطريق الذي يُرضي الله، وأنه اختار أن يبدأ مرحلة جديدة من حياته مكرّسة للعبادة والالتزام الديني.

قال حينها: "الهدف الحقيقي من حياتنا هو أن نرضي رب العالمين، والفن الذي كنت أقدمه لا يخدمني في هذا الهدف." وقد لقى قراره صدى واسعًا بين جمهوره، حيث انقسمت الآراء بين مشجع لخطوته ومتحسر على غيابه من الساحة الفنية.

حضور جديد ورسالة مختلفة

منذ اعتزاله، قلّ ظهور نابلسي الإعلامي، إلا أن مشاركته الأخيرة في إمامة المصلين أعادت اسمه إلى الواجهة لكن في سياق مختلف تمامًا؛ سياق روحاني يحمل رسالة مفادها أن الموهبة قد تكون نعمة أعظم حين تُسخّر في طاعة الله.

ويرى متابعون أن صوته، الذي كان سببًا في شهرته الفنية، بات اليوم وسيلة لتقريب القلوب من معاني القرآن الكريم، معتبرين أن تجربته قد تلهم كثيرين ممن يسعون إلى إعادة توجيه مسار حياتهم نحو قيم روحية أعمق.

