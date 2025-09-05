إجراء 146 عملية بمستشفيات شمال سيناء خلال أسبوع

الجمعة 05 سبتمبر 2025
 أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن الانتهاء من 139 عملية متنوعة بمستشفى العريش العام وإجراء 13 عملية بمستشفى الشيخ زويد، و12 عملية بمستشفى نخل خلال أسبوع، وذلك ضمن خطة القضاء على قوائم الانتظار.

 

 وأعلن وكيل صحة شمال سيناء، بأنه تم القضاء على قوائم الانتظار لحالات الأنف والأذن والعظام، وجار الانتهاء من باقي التخصصات خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأشار وكيل الصحة إلى أن تلك الخدمات جاءت ضمن الخطة الموضوعة للقضاء على قوائم الانتظار في زمن قياسي، وفي إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ومن خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار التي تستهدف العمل على تقليل فترة الانتظار بين المرضى لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

ووجه وكيل وزارة الصحة بضرورة بذل أقصى جهد من جميع العاملين بالمستشفيات داخل محافظة شمال سيناء من أجل تلبية كافة الاحتياجات الصحية التي يطلبها المواطنين، مشددا علي أن صحة المواطن السيناوي أولوية أولي ضمن خطة عمل مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

