بطريرك الكاثوليك يكشف جهود الكنيسة في خدمة اللاجئين

كشف البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الجهود التي تبذلها الكنيسة في خدمة اللاجئين.

لجنة اللاجئين

واستقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، رئيس الأساقفة شتيفان هِسّه، مطران هامبورج، ورئيس لجنة اللاجئين بمجلس الأساقفة الألمان، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر الزيارة الأب كميل وليم، والأب ميشيل ألفي، راعي كنيسة السيدة العذراء، بقبة الهواء، بشبرا، كما رافق رئيس الأساقفة الدكتور أليكساندر كلباريش، مدير لجنة اللاجئين، وميخائيلة موكري، سكرتيرة لجنة اللاجئين، ودانيلا إلبرس، مسؤولة الإعلام بلجنة اللاجئين.

وقدم البطريرك نبذة عن تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودورها الفعال في المجتمع المصري، بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة التي تقدمها.

كذلك، تناول الحديث أوضاع اللاجئين، وجهود الكنائس في خدمتهم، كما زار الضيوف الكنيسة الملحقة بالمقر البطريركي، حيث قام بطريرك الأقباط الكاثوليك بشرح بعض الرموز الخاصة بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.