استشهاد 18 فلسطينيا في قصف جديد على خيام النازحين بغزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، عن استشهاد 18 فلسطينيًا، بينهم 7 أطفال، في غارات إسرائيلية على منازل وخيام النازحين بمدينة غزة.

وقالت المصادر: إن 3 مواطنين استشهدوا صباح اليوم، فيما أصيب 7 آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، كما استشهد 3 آخرين إضافة إلى عدة مصابين، إثر استهداف طائرات إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين داخل الجامعة الإسلامية في حي الرمال الجنوبي غرب المدينة، فيما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في غارة على شقة سكنية بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأشارت المصادر إلى أن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب المدينة.

وفي حي الصبرة، استشهد مواطنان وأصيب آخرون إثر قصف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في شارع الثلاثيني جنوب غزة، كما استشهدا مواطنان آخرين وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين على مفرق جامعة الأزهر غرب مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية غرب جمعية الشبان المسيحية بحي الرمال غرب مدينة غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.