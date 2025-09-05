الجمعة 05 سبتمبر 2025
إعلام إسرائيلي: ويتكوف يسعى إلى إحياء محادثات صفقة التبادل

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بدأ اتصالات أولية لاستئناف المحادثات بشأن صفقة تبادل، والترويج لمبادرة جديدة.

محاولات لوقف الحرب في غزة

في هذه الأثناء كشفت هيئة البث الإسرائيلية، وفقا لمصادر مشاركة في المفاوضات، أن اتصالات أولية تجري خلف الكواليس بهدف استئناف محادثات التقارب بين إسرائيل وحماس.

المبعوث الأمريكي يحدد شروط انسحاب إسرائيل من لبنان

ووفقا للمصادر، فهذه ليست إلا المراحل الأولية، والوضع لا يزال معقدا للغاية.

ويوم الأربعاء الماضي، أكدت حركة حماس استعدادها للتوصل إلى "صفقة شاملة" يتم بموجبها إطلاق سراح الرهائن مقابل عدد متفق عليه من المحتجزين الفلسطينيين في إطار اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: "تجدد الحركة التأكيد على موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة كافة وتحمل مسؤولياتها فورا في كل المجالات".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدا أن الوضع سيتغير بسرعة بمجرد إطلاق سراحهم.

وقال ترامب في رسالة وجهها إلى حماس عبر منشور على منصة (تروث سوشيال): "أبلغوا حماس بأن تعيد جميع الرهائن العشرين فورا (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، والأمور ستتغير سريعًا. ستنتهي (الحرب)!".

