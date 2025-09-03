الأربعاء 03 سبتمبر 2025
القسام: عملياتنا الأولى ضد الاحتلال انطلقت من حي الزيتون وجباليا وهذه رسالتنا للعدو

كشف قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن باكورة العمليات ضد القوات الإسرائيلية بدأت في حي الزيتون وجباليا، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عمليته العسكرية في غزة.

 

رسالة ميدانية من القسام للاحتلال الإسرائيلي

وأضاف المصدر في تصريحات إعلامية، أن العدو الإسرائيلي شاهد بشكل مباشر جاهزية مقاتلي القسام، مشددًا على أن ما جرى حتى الآن "ليس سوى غيض من فيض" مما ينتظر القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

 

استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصعيد المواجهات في مختلف مناطق القطاع، وسط توقعات بتصعيد أكبر خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس، إن خطط دولة الاحتلال الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية.

