بن غفير يوسع دور ميليشيا "الحرس الوطني" بمهام خارج الصلاحيات

ذكرت القناة "12" العبرية، الخميس، أن وزير الأمن القومي المتطرفإيتمار بن غفير بات يمنح الميليشيا التي أسسها باسم “الحرس الوطني” صلاحيات أوسع خارج صلاحياته، لتعزيز وجوده في الميدان.

وأفادت القناة العبرية، بأنه استنادًا إلى بيانات رسمية، فقد تم نشر ميليشيا بن غفير خلال 29 مظاهرة احتجاجية في إسرائيل منذ مطلع العام الجاري.

وأضافت القناة 12 أن قوات "الحرس الوطني" التي تأتمر بأمر مباشر من بن غفير، باتت تعزز وجودها في المظاهرات، خلافًا للمهام التي أنشئت من أجلها وتضطلع بها.

يشار إلى أن بن غفير كان قد أقام حفلًا، في مقر "الكلية الوطنية للشرطة"، لإعلان تفعيل ميليشياته الجديدة تحت اسم "الحرس الوطني" التابع لحرس الحدود في شرطة إسرائيل.



قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان التأسيس، إن تشكيل "الحرس الوطني" يأتي "استنادًا إلى الدروس المستفادة من عمليات سابقة، مثل عملية "حارس الأسوار"، وما أعقبها من هجوم7 أكتوبر 2023".

وأشارت إلى أن "الهدف الأساس من هذه الخطوة هو تعزيز الأمن الوطني لإسرائيل وضمان سلامة مواطنيها من خلال تكوين قوة قادرة على التعامل مع سيناريوهات الطوارئ المختلفة".

وأوضحت أنه "تم تصميم الحرس الوطني ليكون قوة متخصصة لمواجهة الجريمة الخطيرة، لا سيما في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون، ويعمل على الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والإخلال بالنظام ذات الطابع القومي".

ويضم الحرس الوطني "وحدات تكتيكية متعددة المهام، منها وحدات مكافحة الإرهاب، وحدات الكلاب البوليسية، الدراجات النارية، الطائرات المُسيّرة، وقوات التدخل السريع".

