خامس حكايات "ما تراه ليس كما يبدو"، شاهد البرومو الرسمي لحكاية الوكيل (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" البرومو الرسمي لحكاية "الوكيل"، وهي خامس حكايات المسلسل، والتي من المقرر عرضها قريبًا.

وتعرض أولى حلقات الحكاية يوم السبت المقبل عبر شاشة قنوات DMC ومنصتي WATCH IT وشاهد.

ويكشف البرومو اقتحام حكاية “الوكيل” عالم “السوشيال ميديا” وكواليسه الغامضة والأشخاص الذين يحركون هذا العالم.

حكاية الوكيل

حكاية "الوكيل" بطولة جماعية، تضم: مراد مكرم، محسن محي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمه، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبد الرحمن، تامر فرج، نورا عبدالرحمن، وأميرة الشريف، وهي من تأليف الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبو ذكري.



وتدور أحداث حكاية "الوكيل" حول الحد الفاصل بين عالم الواقع والافتراضي، وهو الخط الفاصل بين ما نراه في الواقع وما نراه على السوشيال ميديا، حيث تنكشف خطوط هذا العالم من خلال مطاردة مثيرة بين يحيى والوكيل.

وأكد مؤلف العمل محمد الدسوقي رشدي في تصريحات صحفية، إن الوكيل يمثل في هذه القصة، نموذج نراه يوميًّا في واقعنا، بكافة القطاعات، فهو شخص يمسك خيوط اللعبة، لكي يسيطر على أفكار من حوله.

أضاف الدسوقي، إن الفكرة بدأت منذ عام ونصف، وانتهى من كتابة حلقاتها في حوالي شهرين، مشيرا أن الفكرة الرئيسية للحكاية تتناسب مع الإسلوجن الرئيسي للعمل (ما تراه، ليس كما يبدو)، لأن هناك من يكشف الستار عن الكواليس التي تظهر أنها بها أمور لا تظهر على المسرح.

