تعرف على شخصيات أبطال مسلسل وتر حساس 2

تعرض منصة يانجو بلاي مسلسل وتر حساس الجزء الثاني قريبا، وقبل انطلاق العمل المنتظر نستعرض تفاصيل شخصيات أبطال العمل.

فخلال الجزء الثاني تطل غادة عادل على جمهورها بشخصية “فريدة” وهي زوجة رشيد “محمد علاء” التي تنتمي لعائلة كبيرة وتعمل في مجال تصميم الأزياء وبالرغم من ثراء عائلتها إلا أنها قررت الاستقلال عن نفوذ والدها.

أما إنجي المقدم “كاميليا” فتستكمل نفس الشخصية التي ظهرت بها في الجزء الأول وتظهر كطليقة رشيد القوية التي جعلها السجن أقوى، أما الفنان كمال أبو رية فيقدم شخصية هاشم القاضي والد فريدة “غادة عادل” وأدهم “محمد محمود عبد العزيز” وعلاقاته المتعددة والمتكررة تجعله في حالة صدام دائم مع أبناءه.

أما هيدي كرم فتكمل شخصيتها التي قدمتها في الجزء الأول وهي شخصية رغدة التي ستخرج من السجن وتحاول استغلال علاقاتها للعودة إلى مكانتها السابقة، أما رشيد “محمد علاء” فيعود من السفر بشخصية جديدة ومختلفة ويبحث عن بداية جديدة ولكن ماضيه وعلاقاته السابقة تحاصره.

بوسترات مسلسل وتر حساس 2

وطرحت منصة “يانجو بلاي” البوسترات الفردية لأبطال الجزء الثاني من مسلسل “وتر حساس”، في خطوة زادت من حماس الجمهور لمتابعة العمل المنتظر، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

البوسترات كشفت عن نجوم جدد انضموا للعمل في مقدمتهم غادة عادل وكمال ابو رية ومحمد محمود عبّد العزيز.

ومن المقرر أن يشهد العمل تطورات درامية جديدة، مع استمرار وجود شخصيات رئيسية من الجزء الأول.



أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس الجزء الأول كان من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي، وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

