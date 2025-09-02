الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
نقل المايسترو سليم سحاب إلى المستشفى

المايسترو سليم سحاب،
المايسترو سليم سحاب، فيتو

أرجأ المايسترو سليم سحاب الجولة المقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء،  بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

الحساب الشخصي للمايسترو على الفيسبوك كتب منذ قليل:“ أُعلن اليوم عن تأجيل جولة المايسترو سليم سحاب المقررة لاكتشاف المواهب الغنائية في إقليم القناة وشمال وجنوب سيناء، وجاء قرار التأجيل بعد تعرض المايسترو لوعكة صحية مفاجئة، ناتجة عن الإرهاق الشديد والضغوط المتواصلة، وقد استدعت حالته نقله إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على صحته، حيث نصحه الأطباء بالراحة التامة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للجولة فور تماثله للشفاء".
 

مشروع كورال وأوركسترا مصر الوطني

يهدف مشروع كورال وأوركسترا مصر الوطني إلى اكتشاف وتنمية المواهب الفنية في مجالي الغناء والعزف الموسيقي، من خلال آليات استماع دقيقة، وتدريب أكاديمي منتظم، يسهم في تأهيل جيل جديد من الفنانين يمتلكون المهارة والوعي والقدرة على التعبير الفني الأصيل، مع الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

تشمل خطة المشروع جولات ميدانية بكل إقليم ثقافي من الأقاليم الستة، على أن يخصص مقر رئيسي داخل كل إقليم لعقد جلسات الاستماع والاختبارات والتدريب، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الموهوبين على مستوى الجمهورية، تمهيدا لبدء البرنامج التدريبي المجاني، وتكوين كورال وأوركسترا احترافي تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، ويأتي المشروع ضمن خطط وزارة الثقافة لدعم الفنون الجادة وتعزيز الحراك الفني.

