ترتيب مجموعة تونس في تصفيات كأس العالم 2026 بعد ثلاثية ليبيريا

حقق منتخب تونس الفوز على ليبيريا بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما علي أرضية الملعب الأولمبي "حمادي العقربي" برادس، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثامنة بـ تصفيات كأس العالم.

ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات ليبيريا وناميبيا وغينيا الاستوائية ومالاوي وساوتومي وبرينسيب.

 

وكان منتخب غينيا الاستوائية حقق الفوز على نظيره ساوتومي بثلاثية مقابل هدفين، وتُختتم مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم في تلك المجموعة مساء اليوم الجمعة بمواجهة ناميبيا ومالاوي.

ترتيب مجموعة تونس في تصفيات كاس العالم بعد ثلاثية  ليبيريا

1- تونس 19 نقطة

2- ناميبيا 12 نقطة

3- ليبيريا 10 نقاط

4- برينسيب 10 نقاط

5- مالاوي 6 نقاط

6- ساوتومي بدون نقاط.

