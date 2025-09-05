الجمعة 05 سبتمبر 2025
بعثة منتخب الشابات لليد تصل الجزائر استعدادا لخوض بطولة إفريقيا

كرة اليد، وصلت بعثة منتخب الشابات لكرة اليد، إلى الجزائر، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة إفريقيا لشابات كرة اليد في الجزائر خلال الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وأكد عمرو فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس البعثة أن المستشار أحمد بسيوني ممثلًا عن السفارة المصرية بالجزائر، كان في استقبال الفريق لتسهيل كل الإجراءات.

وأعلن حلمي مصبح المدير الفني لمنتخب مصر للشابات لكرة اليد، قائمة الفراعنة لخوض بطولة إفريقيا.

وضمت قائمة شابات كرة اليد كلًّا من:

جهاد وائل، جنة نور الدين، جيداء كامل، جودي محمد، نهى إيهاب، شهد صفي الدين، سما يامن، جنى محمود، شروق محمود، جودي وليد، سلمى أسامة، بسملة أحمد، رقية ياسر، سرمدة دعبس، ندى تامر، ملك طه، جنى ياسر، ملك عمرو.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشابات كل من حلمي مصبح المدير الفني وأحمد عبدالجواد المدرب العام ومنة الله كرم  المدير الإداري وديانا يحيى أخصائي علاج طبيعي ومحمد عبد المنعم مدرب الحراس ومحمد كمال محلل الأداء.

