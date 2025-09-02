رئيس اتحاد كرة اليد: باب المنتخب مفتوح أمام الجميع والتمييز مرفوض

كرة اليد، أكد خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين دون تمييز سواء كانوا محترفين في الخارج أو متواجدين بالدوري المصري، وأن المعيار الوحيد في تمثيل منتخب مصر هو الكفاءة الفنية والبدنية.

ونفى خالد فتحي ما تردد حول ضم اللاعبين المحترفين فقط لقائمة المنتخب الوطني الأول خلال مشاركته في البطولات الدولية، مشيرا إلى أن المدير الفني الإسباني باسكوال، سيقوم بمتابعة جميع اللاعبين في الدوري المصري وأيضا المحترفين بالخارج من أجل ضم الأفضل.

وأوضح “فتحي"، أن الدوري المصري يضم العديد من العناصر المميزة في جميع الأندية، وأن الظهور في المنتخب هو السبب الأساسي في احتراف عدد كبير من اللاعبين المصريين في مختلف المراحل العمرية.

وأكمل خالد فتحي: “باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين، وأن لا صحة لما تردد حول حرمان اللاعبين المحليين من الانضمام لقائمة المنتخب، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد يسعى دائما لما يخدم صالح المنتخبات الوطنية”.

