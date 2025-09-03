ضياء رشوان عن تهديد نتنياهو بوقف تصدير الغاز: أنت الخاسر (فيديو)

علق الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، على استفزاز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمصر وتهديده بوقف اتفاقية تصدير الغاز.

وقال خلال برنامج “استراتيجية” المذاع على فضائية “المشهد”: “أنصح نتنياهو بإلغاء اتفاقية الغاز مع مصر إذا كان قادرًا على تحمّل العواقب الاقتصادية لا السياسية، فسيكون الخاسر الأكبر”، مؤكدا أن الحديث عن مسار واحد للطاقة لمصر “محض وهم”، فالحكومة المصرية لديها بدائل وتضع سيناريوهات للتعامل مع كافة الأحداث المحتملة.



وأشار إلى تصريحات نتنياهو التي زعم فيها تهريب رهائن وأسلحة عبر أنفاق قطاع غزة مع مصر، وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء إصرار إسرائيل على التمسك بوجودها في ممر فيلادلفيا وإنشاء ممر موراغ.

وأضاف: “نتنياهو يشعر بالتهديد من مصر ويرى فيها جزءا لا يتجزأ من الحرب العالمية القادمة، حيث تمثل القاهرة خط الدفاع الأول ضد قضية التهجير”.

وأشار إلى أنه بعد ثلاثة أيام من أحداث السابع من أكتوبر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن “الطرد خط أحمر”، وهو ما تسبب في استياء كبير بين نتنياهو واليمين المتطرف.

وأوضح أن نتنياهو يرى في مصر عائقا أمام حلمه بإقامة “إسرائيل الكبرى”، مشيرا إلى أنه يعتبر الطرد مسألة حيوية ودينية وخلاصية.

وأوضح أن الأراضي المصرية المقترحة كجزء من وهم “إسرائيل الكبرى” تقدر بـ150 ألف كيلومتر مربع، مضيفا: “أتساءل عما إذا كان 7.5 مليون يهودي، إلى جانب 6.5 مليون شخص في العالم، يستطيعون السيطرة على كل مصر والمملكة العربية السعودية والعراق وسوريا والأردن؟”.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.