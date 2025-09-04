أحمد جعفر: مباراة إثيوبيا مفتاح تأهل منتخب مصر للمونديال

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن مباراة إثيوبيا ستكون مفتاح تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "أتمنى تحقيق حلم التأهل للمونديال وإسعاد الجماهير المصرية، وحسام حسن يميل للعب الهجومي مع منتخب مصر".

وأضاف: "الجهاز الفني للزمالك أمامه فرصة لتصحيح الأوضاع خلال فترة التوقف الدولي، وكان يجب مشاركة صلاح مصدق في وسط الملعب بدلا من سيف جعفر أمام وادي دجلة".

وأوضح: "سيف الدين الجزيري من أهم المهاجمين في الدوري المصري فهو يمتلك إمكانيات فنية ومهارية عالية، وعمرو ناصر يحتاج لفرصة المشاركة مع الزمالك".

