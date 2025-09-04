الخميس 04 سبتمبر 2025
تصفيات كأس العالم 2026، منتخب إسبانيا يضرب بلغاريا 0/3 في الشوط الأول

إسبانيا وبلغاريا،
إسبانيا وبلغاريا، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب بلغاريا ضد إسبانيا بنتيجة 0/3 لـ لاروخا، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتقام المباراة على ملعب فاسيل ليفسكي في صوفيا.

سجل أهداف منتخب إسبانيا في مرمى بلغاريا، ميكيل أويارزابال في الدقيقة 5، مارك كوكوريلا في الدقيقة 30، ميرينو في الدقيقة 38.

تشكيل منتخب إسبانيا أمام بلغاريا

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو - دين هويسن – لو نورماند – كوكوريلا.

خط الوسط: زوبيمندي - ميكيل ميرينو - بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال  - نيكو ويليامز  - ميكيل أويارزابال.

 

