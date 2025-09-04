الخميس 04 سبتمبر 2025
حوادث

المشدد 15 عامًا لشقيقين بتهمة إطلاق أعيرة نارية بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
زقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 عامًا لشقيقين، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه، لاتهامهما بحيازة وإحراز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" وذخائر دون ترخيص، وإطلاق أعيرة نارية داخل كردون المدينة، بدائرة أول شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

 صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده وأمانة سر إيهاب سليمان.

البداية كانت عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "محمد م م ع خ"- 20 سنة، "عبد الرحمن م م ع خ"- 21 سنة،  للمحاكمة في الجناية رقم 5778 لسنة 2025 قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1426 السنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 31 / 3 / 2025 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليويية أحرز المتهم الأول بالذات - حال كونه ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته او احرازه وحاز الثاني بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش".

وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز بالذات - حال كونه ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته او احرازه، وحاز الثاني بالواسطة ذخيرة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون ان يكون مرخص لهما بحيازته او احرازه.

وأشار أمر الإحالة إلى أنهما أطلقا أعيرة نارية داخل كردون المدينة على النحو المبين بالتحقيقات.

