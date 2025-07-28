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رياضة

موقف ريال مدريد النهائي من رحيل ألابا للدوري السعودي

ألابا
ألابا

كشفت تقارير صحفية عن موقف ريال مدريد بشأن مستقبل مدافعه النمساوي ديفيد ألابا، في ظل خروجه من حسابات المدرب تشابي ألونسو خلال الموسم المقبل.

ويواصل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، إلى جانب المدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، العمل على ترتيب قائمة الفريق استعدادًا للموسم الجديد، مع التركيز على تسهيل رحيل اللاعبين غير المرغوب فيهم من قبل الجهاز الفني.

 

ويعد ألابا أحد أبرز المرشحين للرحيل، خاصة أنه يحتل المركز الخامس في ترتيب قلوب الدفاع بعد دين هويسن، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو وراؤول أسينسيو.


ورغم اقتراح النادي إنهاء العقد بالتراضي على غرار ما حدث مع البلجيكي إدين هازارد، فإن ألابا تمسك بالبقاء في مدريد ومحاولة استعادة مستواه والمنافسة على مركز أساسي.

وبحسب ما أوردته شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، تلقى نادي ريال مدريد اتصالات من وسطاء في سوق الانتقالات السعودي بشأن وضع ألابا، ورد مسؤولو الميرنجي بأن النادي يرحب بانتقاله بشرط أن يكون اللاعب صاحب المبادرة في الرحيل.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد لن تمارس أي ضغط على ألابا لفسخ عقده الذي يتجاوز 22 مليون يورو سنويًا، لكنها في الوقت ذاته لن تعارض رحيله إذا قرر ذلك من تلقاء نفسه.

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