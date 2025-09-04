الخميس 04 سبتمبر 2025
إعلام عبري: العملية العسكرية في غزة تبدأ الأسبوع المقبل بغارات جوية وبعدها العملية البرية

جيش الاحتلال، فيتو
أفادت القناة 14 العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن العملية العسكرية في غزة ستبدأ الأسبوع المقبل بغارات جوية وبعدها العملية البرية.

قرار احتلال مدينة غزة صدر والجيش ينفذه

ويوم الإثنين الماضي، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “هاجمنا أبو عبيدة والجيش يتحقق من النتائج”.

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: “ربما لا يوجد في حركة حماس حاليا من يعلن عن مقتل أبو عبيدة”.

وتابع نتنياهو: “قرار احتلال مدينة غزة صدر والجيش ينفذه.. ووجهنا للحوثيين ضربة قاسية وهذه مجرد بداية”.

 

أعدنا 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة

والأحد، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات له: “هذه أيام الإنجازات الكبيرة لكنها أيضا أيام مليئة بالتحديات”.

وزعم نتنياهو: أنه حتى اليوم استعيد 207 مختطفين منهم 148 على قيد الحياة، وجاري استعادة الجميع الأحياء والقتلى على حد سواء.

وتابع: “أعبر عن تقديري لجنود الاحتياط والنظاميين الذين يستعدون لمهمة التحرير والحسم العسكري”.

