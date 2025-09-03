منتخب السعودية يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة مقدونيا الشمالية

تلقى منتخب السعودية ضربة قوية قبل مواجهة منتخب مقدونيا الشمالية وديا، في التوقف الدولي الحالي، استعدادا للملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

وأعلن المنتخب السعودي، إصابة لاعب الأهلي زياد الجهيني خلال المران الأخير للصقور الخضراء، قبل ساعات من مواجهة منتخب مقدونيا الشمالية.

ويتواجد منتخب السعودية في التشيك حاليا من أجل خوض وديتين أمام مقدونيا الشمالية والتشيك في التوقف الدولي استعدادًا للملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026.

