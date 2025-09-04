الخميس 04 سبتمبر 2025
احتفالا بالمولد النبوي، أهالي الإسكندرية يوزعون الشربات والحلويات على المارة (فيديو وصور)

الإسكندرية
الإسكندرية

 واصل أهالي الإسكندرية، اليوم، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بتوزيع الشربات على المواطنين وقائدي السيارات المارة بوسط المدينة، وهي عادة متوارثة خلال المولد النبوي بعروس البحر المتوسط، وسط حالة من البهجة الشديدة في كافة الشوارع. 

 فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد أفراح واحتفالات المواطنين بالمولد النبوي الشريف.

وحرص شباب المنطقة على إيقاف السيارات والمارة لتوزيع الشربات والحلويات عليهم، وسط حالة من البهجة والسعادة سيطرت على الجميع.

من جانبه قال محمد البديوي السيد أحد تجار شارع السبع بنات بوسط الإسكندرية، إن توزيع الشربات بالموز عادة قديمة توارثناها، طلعنا لقينا أهلنا وأجدادنا بيوزعوا الشربات كل عام في مولد النبي، ودي بركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. 

