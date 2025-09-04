نانسي عجرم تهنئ جمهورها بالمولد النبوي الشريف

هنأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، جمهورها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتبت نانسي في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: بمناسبة عيد #المولد_النبوي_الشريف بتمنى قلوب العالم تمتلئ بالحب والسلام يعمّ بلدنا والوطن العربي كله.. كل سنة وأنتم بألف خير.

السيسي يهنئ المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس السيسي: أهنئ الشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وأسأل الله أن يعيد هذه الذكرى المباركة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يرزقنا الاقتداء بسنة نبيه محمد ﷺ في الرحمة والمحبة والسلام.

