أفضل الخلق وأعظمهم

إن من يطالع السيرة النبوية العطرة بإمعان يجد أن النبي الكريم صلى الله على حضرته وعلى آله وصحبه وسلم قد حاز المكارم والفضائل والمحاسن وكل صفات الكمال بتمامها، وإنه قد ساد الأنام بخلقه العظيم بما فيهم السادة الأنبياء عليهم السلام..

فقد اجتمعت فيه كل الفضائل والمحاسن والمكارم وشهد له بذلك كل من عاشره وتعامل معه بما ذلك الأعداء والخصوم، فبين قومه عرف وكني بالصادق الأمين، وكان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس وأشجعهم، وأعف الناس وأطهرهم فلم تمس يده الشريفة يد إمرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها..

وكان أكرم الناس وأسخاهم وأجودهم لا يبت في بيته دينار ولا درهما، وكان أجود من الريح المسخرة وأشد جودا في شهر رمضان، وثبت عنه أنه لم يرد سائلا قط، وكان سيد المتواضعين يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته بيده الشريفة، ويعمل في مهنة أهل بيته..

وكان أشد الناس حياءً لا يثبت وجهه في وجه أحد، وكان أشد الناس تواضعا عظيما مهابا في غير كبر، كان يجالس خدمه ومواليه ويآكلهم ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأحسن منها، وكان أشد الناس حلما فلم يغضب لنفسه الكريمة قط.

وكان يعود المريض ويشهد الجنائز، وكان شديد الحب للفقراء والأرامل والمساكين واليتامى شديد العطف والحنو عليهم.. وكان من عظيم كرم أخلاقه العظيمة يكرم كريم القوم وصاحب الشيبة وأهل الفضل وينزل الناس منازلهم..

وكان لا يجفو أحد ولا يخاصم ويقبل معذرة المعتذر ويقابل السيئة بالحسنة والقطع بالوصل والمنع بالعطاء، وكان سيد أهل العفو وسيرته الطيبة العطرة شهدت له بذلك، وكان من سماحته ولين جانبه يمازح أهل بيته وأصحابه وخدمه ومواليه ولا يقول إلا حقا وصدقا.

وكان لا يرتفع في مجلسه المبارك على جلساءه وكان لا يحتكر أحد ولا يقلل من شأن أحد وكان يعظم البشر تعظيما لخالقهم عز وجل، وكان أمينا وفيا سيدا لأهل التقى والعفاف نقيا طاهر النفس سليم القلب..

حافظا للعهود والمواثيق، مؤديا للحقوق والواجبات حتى مع الأعداء والخصوم، وكان يدعو إلى سبيل ربه تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادل بالتي هي أحسن.. وكان يؤدي حقوق الجار والأمانات إلى أصحابها..

وكان بسوم بسام هين لين يدخل السعادة والبشر والسرور على القلوب، ولم يكن فظا غليظا ولا صخابا في الأسواق.. وكان يشارك أصحابه في كل ما يشغلهم ويخلص لهم النصح والتوجيه.

هذا وخلقه العظيم يعجز كل واصف عن إستيفاء حقه، على حضرته وآله أفضل الصلاة وأتم السلام، وصدق الإمام البوصيري إذا قال في بردته المباركة في مدح رسول، قال "وكيف يدرك في الدنيا حقيقته.. قوم نيام تسلوا عنه بالحلم".. فاللهم صلي وسلم وبارك على حضرته وآله وخلقنا بأخلاقه العظيمة..

