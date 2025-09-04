الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ماكرون: تحالف الراغبين سيتفق مع أمريكا لتوفير ضمانات أمنية لـ أوكرانيا

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن "تحالف الراغبين" يعتزم الاتفاق خلال الأيام المقبلة على دفع الولايات المتحدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

ماكرون: تحالف الراغبين سيتفق مع أمريكا لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع "تحالف الراغبين" في باريس: "أجرينا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث اتفقنا على ذلك كله، والخلاصات التي توصلنا إليها في هذا المؤتمر بسيطة وفي الأيام المقبلة سنعرف التفاصيل النهائية لشكل الدعم الأمريكي لأوكرانيا".

txt

إعلام عبري يزعم: نتنياهو رفض طلب ماكرون بزيارة إسرائيل

وتابع: "26 دولة ملتزمة بنشر قواتها في أوكرانيا برا وجوا وبحرا لطمأنة كييف، كما أن أوكرانيا ستعمل الآن مع الولايات المتحدة لتنسيق العقوبات ضد روسيا".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استضاف فلاديمير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية في البيت الأبيض في 18 أغسطس، حيث أكد ترامب أنه لن يقارن ضمانات الأمن التي قد تحصل عليها كييف بتلك المعمول بها في حلف الناتو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ماكرون أمريكا أوكرانيا

مواد متعلقة

إعلام عبري يزعم: نتنياهو رفض طلب ماكرون بزيارة إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم ماكرون: تدخل في صراع لا يعنيه

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

من هو رضا حامد الذي اتهم عادل إمام بطرده من مسرحية "بودي جارد"؟

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يسحب مناقشة ضم الضفة بعد تحذير الإمارات

بعد حدوث هبوط، إدارج كوبري إستانلي بخطة تطوير الإسكندرية بشكل عاجل

عصام الحضري يرد على مثيري الفتن بالدليل (فيديو)

خدمات

المزيد

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع الهبرد والروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط إجابة الدعاء يوم المولد النبوي، تعرف على رأي أهل العلم

ولد الهدى (الحلقة الثانية عشرة)، كان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس

حكم الدعاء في يوم المولد النبوي الشريف؟ وهل يكون مستجابا؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads