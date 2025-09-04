ماكرون: تحالف الراغبين سيتفق مع أمريكا لتوفير ضمانات أمنية لـ أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن "تحالف الراغبين" يعتزم الاتفاق خلال الأيام المقبلة على دفع الولايات المتحدة للمشاركة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

ماكرون: تحالف الراغبين سيتفق مع أمريكا لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع "تحالف الراغبين" في باريس: "أجرينا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث اتفقنا على ذلك كله، والخلاصات التي توصلنا إليها في هذا المؤتمر بسيطة وفي الأيام المقبلة سنعرف التفاصيل النهائية لشكل الدعم الأمريكي لأوكرانيا".

وتابع: "26 دولة ملتزمة بنشر قواتها في أوكرانيا برا وجوا وبحرا لطمأنة كييف، كما أن أوكرانيا ستعمل الآن مع الولايات المتحدة لتنسيق العقوبات ضد روسيا".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استضاف فلاديمير زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية في البيت الأبيض في 18 أغسطس، حيث أكد ترامب أنه لن يقارن ضمانات الأمن التي قد تحصل عليها كييف بتلك المعمول بها في حلف الناتو.

