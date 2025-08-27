الليلة وغدًا، رئيس حزب الوعي ضيف أولى حلقات برنامج "السياسة أسرار" مع هند مختار على قناة "هي"

تنطلق اليوم الأربعاء، أولى حلقات برنامج "السياسة أسرار "الذي تقدمه الكاتبة الصحفية هند مختار، مدير تحرير اليوم السابع، على شاشة قناة "هي"، وذلك في تمام الحادية عشرة مساءً.

ويستضيف البرنامج في أولى حلقتيه – الممتدة على مدار يومي الأربعاء والخميس – الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، ليتحدث عن كواليس تأسيس الحزب، واستعداداته لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، وعدد مرشحيه، إضافة إلى تفاصيل الصراع الأخير داخل الحزب.

ويكشف رئيس حزب الوعي خلال استضافته في برنامج السياسة أسرار، رؤيته لآليات المعارضة الحقيقية تحت قبة البرلمان، وأسباب رفضه لأسلوب المعارضة الحالية، فضلًا عن تقييمه للمشهد السياسي الراهن في مصر، وكشفه عن مثله الأعلى في الحياة السياسية، وسر هجومه على حزب الغد.

ويهدف برنامج "السياسة أسرار" إلى إلقاء الضوء على أبرز الملفات السياسية في مصر، من خلال استضافة نخبة من السياسيين ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، لمناقشة قضايا المعارضة البرلمانية، ودور الأحزاب في الاستعدادات الانتخابية، بجانب إبراز مكانة المرأة والشباب في المشهد السياسي والحزبي.

