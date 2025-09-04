اعترافات المتهمين بممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة

أدلت 7 سيدات وشخصان متهمون بممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بدون ترخيص بمنطقة مصر الجديدة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

وقالت المتهمة الرئيسية، إنها استأجرت مكان وقامت بعمله ناديا صحيا كستار لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبى المتعة مقابل مبالغ مالية، وأنها تستدرج راغبى المتعة من على شبكة التواصل الاجتماعي.

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا أقوالها مضيفين بممارستهم الأعمال المنافية للآداب العامة داخل نادى صحى، وإن النادى عبارة عن ساتر لممارسة نشاطهم بداخله.

وألقت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض علي 7 سيدات وشخصين لممارستهما الأعمال المنافية للآداب العامة داخل نادٍ صحي "بدون ترخيص" بمنطقة مصر الجديدة.

ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادٍ صحي بمصر الجديدة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وتم ضبطها وبصحبتها (6 سيدات "5 منهم يحملن جنسية إحدى الدول"، شخصين"أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول").

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

