الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 4-9-2025

سعر الأرز
سعر الأرز

 تشهد أسعار الأرز  في الأسواق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي اليوم، سواء على مستوى الأرز الشعير بأنواعه أو الأرز الأبيض البلدي.  

 ويأتى هذا مع اقتراب دخول الموسم الدراسي وازدياد الطلب على المواد الغذائية الأساسية.

 أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلية

سعر الأرز الشعير 

سعر الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم

 سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم في الأسواق المحلية استقرارًا عند 16.800  جنيه للطن ويُعد هذا النوع من الأرز أحد أكثر الأصناف طلبًا من قبل المطاحن والمضارب

سعر الأرز الشعير «رفيع الحبة» اليوم

استقر سعر  الأرز الشعير رفيع الحبة، عند  13.800 جنيه للطن 

 

أسعار الأرز الأبيض البلدي" عريض الحبة "

استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة عند 25.000 جنيه للطن

 

اسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة» 

ـ الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5%، فقد بلغ سعره اليوم 21.000 جنيه للطن

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الأرز الشعير اسعار الارز اليوم بالسوق المحلى اسعار الأرز اليوم

مواد متعلقة

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

وزير المياه الإثيوبي يفضح بلاده، وباحث يكشف كارثة بشرية وقعت في سد النهضة

بعد تقديم الكفن، طفل ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جلسة صلح ببني سويف

عصام كامل يكشف كواليس مكالمة وزير النقل وموقفه حال صدور عقوبة ضد "فيتو" (فيديو)

من النيابة إلى الجوازات، السيناريو الكامل لعقوبة الأجنبي المتهم بسرقة السيارات

بعد تفجير ملف جمهورية المستشارين، هل "فيتو" محصنة بفضل ساويرس؟ رد حاسم من عصام كامل (فيديو)

680 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب خلال سبتمبر

ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالتجمع الأول

عصام كامل: تغييب الحرية لا يحمي سوى الفاسدين وهذه رسالتي للنظام السياسي ومدبولي (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 4-9-2025

سعر كيلو السكر اليوم

كل ما تريد معرفته عن تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات النواب

تعرف على موعد غلق باب الحجز لشقق سكن لكل المصريين 7

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يؤثر مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ الإفتاء ترد

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

هل يعتبر قول "زوجتك نفسي" عبر الهاتف زواجًا شرعيًا؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads