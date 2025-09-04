كلية البنات بعين شمس تشارك في إطلاق أول دبلوم دولي لإعداد معلم التوكاتسو

شهد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم إطلاق أول دبلوم دولي لإعداد معلم أنشطة التعلم الشامل ( التوكاتسو ) والتى يشارك في تنفيذها كلية البنات جامعة عين شمس.

وجاء ذلك فى إطار حرص الجامعة على تطوير برامج إعداد المعلمين من أجل تحسين مخرجات تعلم الطلاب ومواكبة متطلبات سوق العمل، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وفى سياقه أكدت أميرة يوسف عميد كلية البنات أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في إعداد المعلمين من أجل تحسين مخرجات تعلم الطلاب وبناء الإنسان المصري القادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالوطن الغالي.

وأوضحت سيادتها أن هذا البرنامج يتم تنفيذه من قبل الكلية بالتعاون مع جامعة فوكوي اليابانية، وذلك إعتبارًا من العام الأكاديمي 2025 – 2026، حيث سيتم الدراسة لهذا البرنامج يوم 7 أكتوبر القادم، وسيمنح الدارس شهادة مزدوجة من الجامعة وجامعة فوكوي اليابانية ويجمع البرنامج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي داخل المدارس اليابانية مما يساعد على إحترافية الخريج وتميزه.

وأشارت أميرة يوسف إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين في التسجيل للالتحاق بدبلوم أنشطة التعلم الشامل ( التوكاتسو ) بكلية البنات جامعة عين شمس الضغط على الرابط من هنا

