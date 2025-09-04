وزير البترول يبحث مع شركات التعدين والغاز في غرب أستراليا سبل تعزيز التعاون

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع ديفيد مايكل وزير المناجم والبترول في غرب أستراليا بحضور الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون في قطاع التعدين، بالاستفادة من الخبرات الأسترالية الرائدة والتعاون في إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات مشتركة، وتشجيع شركات غرب أستراليا على الاستثمار في مصر، كما ناقش اللقاء نقل الخبرات التشريعية لتشجيع وجذب الشركات الناشئة في مجال التعدين، علاوة على التعاون في مجال التدريب حيث رحب الوزير الأسترالي بإستقبال كوادر مصرية للتدريب بوزارة المناجم وشركات التعدين في غرب أستراليا.

إصلاحات هادفة في قطاع التعدين المصري

ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الإصلاحات الهادفة لجعل قطاع التعدين المصري أكثر جذبًا للمستثمرين، مؤكدًا أن البنية التحتية المتطورة وموقع مصر الاستراتيجي يوفران مزايا تنافسية داخل قارة أفريقيا وإمكانيات تصديرية كبيرة، وأشار إلى الفرص الواعدة خاصة بمنطقة الدرع العربي النوبي الغنية بالذهب والمعادن، موجهًا الدعوة للشركات الأسترالية لزيارة مصر والاطلاع على هذه الفرص.

وفي سياق متصل التقى الوزير مارك أبوتسفورد، المدير التنفيذي للعمليات، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتجارة في شركة وودسايد، والتي تُعد كبرى الشركات الاسترالية المتخصصة في استكشاف وإنتاج البترول والغاز، حيث تناول اللقاء تطورات مشروعات الشركة الحالية في مصر بالبحر المتوسط من خلال شراكتها بمنطقة شمال الضبعة البحرية بغرب المتوسط مع شركة شيفرون، وأيضًا بمنطقة طيبة البحرية مع شركة إيني، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية في مناطق البحر الأحمر الجديدة المطروحة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.

دعم تكثيف الحفر لزيادة الإنتاج

وأكد الوزير، على دعم الوزارة للشركات لتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف بهدف زيادة إنتاج البترول والغاز، وذلك من خلال حزمة المحفزات التي طرحها القطاع لتشجيع الشركاء.

و من جانبه أكد مارك أبوتسفورد التزام الشركة بخطط الحفر والتنمية بالمناطق التي تعمل بها في مصر، معربًا عن تطلع شركته لضخ مزيد من الاستثمارات.

كما تطرق اللقاء لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والأمونيا الخضراء وتقنيات التقاط الكربون وتخزينه، كما اتفق الجانبان على أن البنية التحتية المتميزة التي تمتلكها مصر ومن أهمها مجمعات إسالة الغاز، وإعادة التغييز تسهم في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.