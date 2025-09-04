رأيته مرتين

كثيرة هي تلك الليالي التي بت فيها وعقلي مثقل بالهموم.. وقلبي تُعجزه آلام الفقد عن المقاومة.. وملامح نفسي تكاد تصاب بعَجَزوشيب وكلما ضاقت عليّ أرضي بما رحبت دعوت الله عز وجل أن يهبني قوة الصبر ورغبة الاحتمال وعون الاستمرار..



وذات ليلة صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وتمنيت من الله أن أرى الحبيب في منامي واستجاب بفضله وكرمه ورأيت الحبيب مرتين..



الأولى بشرني فيها بأولادي فقال لي صلوات الله وسلامه عليه هل ترين هذا النور البعيد، قلت نعم يا سيدي وحبيبي، قال إنه الله فاطلبي منه ما تريدين فطلب قلبي قبل لساني أن يمن الله على بالذرية الصالحة، وسبحان الله العاطي الوهاب أعطاني وجبرني..

وكلما أتعبتني تربية أولادي أجدني أرى تلك الرؤية أمامي مرة أخرى، فإذا بصوت بداخلي يربت على قلبي ويحنو عليه ويقول اصبري فأولادك بشارة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم في سلام وأمان فلا تخافي.



ومرت السنون عشت أيامها مثل كثر غيري بحلوها ومرها الذي زاد عن ما تبقى فيّ من قدرة على الاحتمال يوم أن رحل- فجأة كعادة الموت معي يأخذني على حين غفلة- أخي وابني الطبيب الطيب القلب النظيف الذي كان عوني على تحمل أيامي.



بكيته بدموع ذرفها قلبي قبل عيني ليالي كثيرة، وفي إحداها ولم يكد يمضى شهرا على فاجعتي غفوت وإذا بي أرى أخى رحمة الله عليه يسير والنبي صلى الله عليه وسلم كتفا بكتف، وعلى وجهه الشريف ابتسامة تقابلها فرحة على وجه أخي، الذي مد لي يده من وراء ضهره كي أسير خلفهما.. استيقظت وكلي بشرى واطمئنان على أخي رحمة الله عليه.



كلما تذكرت هاتين الرؤيتين أشعر بفخر لا تسعه الدنيا، وبسعادة تتجاوز حدود القلوب، وبأمان عماده يقين لا يهتز في رحمة الله عز وجل، وأمل لا يغفل في أن أسعد برؤية الحبيب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من زيف الدنيا.



عليك صلوات الله وسلامه يا حبيبي يا رسول الله.. اللهم ارزقنا شفاعته وشربة ماء من يده الشريفة وأمنن على يا أكرم من سئل برؤية حبيبك ومصطفاك ثالثة في منامي.

