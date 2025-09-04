الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في محافظة بيت لحم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق هندازة

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق هندازة، وبريظعة، وبيت تعمر شرقا، وبلدة الخضر جنوبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من مدينة نابلس ومخيم العين غربا.

آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، ومخيم العين غربا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها،قبل أن تعتقل أربعة مواطنين وهم: يزن الطنبور من شارع عصيرة، ونزار منى من شارع 10، وأحمد شقيرات من حي رفيديا، ومصعب الشيخ عمر من مخيم العين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل في المنطقة الشرقية من البلدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.