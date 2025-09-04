الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلى،
الاحتلال الإسرائيلى، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في محافظة بيت لحم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق هندازة

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق هندازة، وبريظعة، وبيت تعمر شرقا، وبلدة الخضر جنوبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من مدينة نابلس ومخيم العين غربا.

 آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا" بأن آليات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، ومخيم العين غربا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها،قبل أن تعتقل أربعة مواطنين وهم: يزن الطنبور من شارع عصيرة، ونزار منى من شارع 10، وأحمد شقيرات من حي رفيديا، ومصعب الشيخ عمر من مخيم العين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل في المنطقة الشرقية من البلدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت لحم بلدة الخضر نابلس

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيا وسيدة من بيت لحم والخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوبي بيت لحم وتطلق النار على المواطنين

إصابة فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة بتهمة تهريب المخدرات.. المتهمة تورطت مع 27 شخصًا في تأسيس منظمة إجرامية لتصنيع السموم البيضاء.. وعقدت لقاءات خارج البلاد لتنفيذ أهداف التشكيل العصابي

التعليم: إطلاق منصة "كويرو" لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي

وداعا للأربعينات باستثناء 3 محافظات، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

تحذير من ارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ، تعرف عليها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 5 أصناف منها الليمون وارتفاع الفلفل والباذنجان

خدمات

المزيد

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads