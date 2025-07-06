إصابة فلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال اقتحام بلدة الخضر جنوب غرب مدينة بيت لحم.

قوات الاحتلال تداهم منازل الفلسطينيين

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات دهم للمنازل تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز ما أدى إلي إصابة عدد من السكان بحالات اختناق تم إسعافهم ميدانيا.

مواجهات في بلدة الخضر مع الاحتلال

وأشار شهود عيان إلى أن الاقتحام تزامن مع مواجهات محدودة اندلعت في أحياء البلدة بينما أغلقت قوات الاحتلال مداخل رئيسية ومنعت الطواقم الطبية من التحرك بحرية في بعض المناطق

في السياق ذاته، نقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر عسكري أن الجيش يعتزم إصدار 54 ألف أمر استدعاء للشبان الحريديم في الأيام المقبلة.

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