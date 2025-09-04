10 صور ترصد العرض الروماني Moments of Awareness بمهرجان المسرح التجريبي

قدم فريق العرض الروماني - لحظات الوعي - “ Moments of Awareness” مشاركته ضمن فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، وذلك على خشبة مسرح الجمهورية بعابدين بالقاهرة.

عرض لحظات الوعي

وشهد العرض الروماني، لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية والتي تضم كل من المخرج والكاتب سالفاتوري بيتونتي (إيطاليا) (رئيس لجنة التحكيم)، المخرج أحمد العطار (مصر)، المخرج ناصر عبد المنعم (مصر)، سامي الجمعان (السعودية)، جبار جودي (العراق)، إيريني مونتراكي (اليونان)، الناقد أندريا بوركيدو (إيطاليا)، فيما يتولى المخرج أدهم سيد (مصر) مهمة مقرر اللجنة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعد واحدًا من أعرق المهرجانات العربية والدولية المتخصصة في المسرح التجريبي، حيث انطلق ليمنح فرصة للعروض المسرحية من مختلف دول العالم لتقديم تجاربها الإبداعية على خشبات المسرح المصري.

ويهدف المهرجان إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب، وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية، بالإضافة إلى فتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من مختلف أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.