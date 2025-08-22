مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يعلن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ32

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن تشكيل لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في دورته الثانية والثلاثين والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

ضمت اللجنة نخبة من المسرحيين والمبدعين من مصر والعالم العربي وأوروبا، برئاسة المخرج والكاتب الإيطالي سالفاتوري بيتونتي.

لجنة تحكيم المسابقة الرسمية

وجاء التشكيل على النحو التالي: المخرج والكاتب سالفاتوري بيتونتي (إيطاليا) (رئيس لجنة التحكيم)، المخرج أحمد العطار (مصر)، المخرج ناصر عبد المنعم (مصر)، سامي الجمعان (السعودية)، جبار جودي (العراق)، إيريني مونتراكي (اليونان)، الناقد أندريا بوركيدو (إيطاليا)، فيما يتولى المخرج أدهم سيد (مصر) مهمة مقرر اللجنة.

التجريبي يعلن قائمة العروض العربية

وكانت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 32، قد أعلنت قائمة العروض العربية المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، وجاءت قائمة العروض المختارة كالتالي: عرض “قهوة ساخنة” من (مملكة البحرين) للمخرج إبراهيم خلفان، عرض “عطيل وبعد” من (تونس) للمخرج حمادي الوهايبي، عرض “علكة صالح” من (الإمارات) للمخرج حسن رجب، عرض “قد تطول الحكاية” من (السعودية) للمخرج يوسف الحربي، عرض “روضة العشاق” من (تونس) للمخرج معز عاشوري، عرض “الساعة التاسعة” من (قطر) للمخرج محمد يوسف الملا.

بالإضافة إلى عرض “الفانوس” من (الإمارات) للمخرج خالد أمين، عرض “سيرك” من (العراق) للمخرج جواد الأسدي، عرض “طوق” من (السعودية) للمخرج فهد الدوسري، عرض “هل تراني الآن” من (مصر) للمخرجة لبنى المنسي -على الهامش-، عرض “الجريمة والعقاب” من (مصر) للمخرج عماد علوني، وعرض “رماد من زمن الفتونة” من (مصر) للمخرجة كريمة بدر.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعد واحدًا من أعرق المهرجانات العربية والدولية المتخصصة في المسرح التجريبي، حيث انطلق ليمنح فرصة للعروض المسرحية من مختلف دول العالم لتقديم تجاربها الإبداعية على خشبات المسرح المصري.

ويهدف المهرجان إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب، وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية، بالإضافة إلى فتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من مختلف أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.

