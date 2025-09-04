الخميس 04 سبتمبر 2025
مواجهة مصيرية، موعد مباراة ليبيا وأنجولا في تصفيات المونديال والقناة الناقلة

منتخب ليبيا
منتخب ليبيا

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب ليبيا، اليوم الخميس، ضيفا أمام نظيره الأنجولي، على أرضية ملعب 11 نوفمبر في العاصمة لواندا، ضمن الجولة السابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

موعد مباراة ليبيا وأنجولا 


تنطلق صافرة مباراة ليبيا ضد أنجولا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا والسابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليبيا أمام أنجولا 


وسيتم نقل مباراة ليبيا ضد أنجولا مباشرة عبر قناة SSC Extra 1 HD.


ويبحث المنتخب الليبي عن تحقيق الفوز على أنجولا، للحفاظ على آمالهم في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026.

 

ويدخل المنتخب الليبي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، متأخرًا عن الكاميرون الوصيف بـ 12 نقطة، والرأس الأخضر المتصدر بـ 13 نقطة.


أما منتخب أنجولا فيحتل المركز الرابع بـ 7 نقاط، ما يجعل المواجهة مصيرية للفريقين في سباق المنافسة على بطاقة العبور.

 

