اليوم إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، والتي أجريت يومي ٢٧ و٢٨ أغسطس الماضي في ٥ محافظات وتنافس فيها ١٠ مرشحين على ٥ مقاعد.

الطعون على نتائج جولة الإعادة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم تتلقَ أية طعون على نتائج اللجان العامة في جولة الإعادة سواء من داخل مصر أو خارجها، خلال الفترة المحددة لتلقي الطعون، مشيرةً إلى أنه تم إضافة أصوات المصريين في الخارج إلى أصوات المصريين في الداخل، وجرى تدقيق الأرقام ومطابقة محاضر الاقتراع والفرز مع عدد بطاقات الاقتراع المستخدمة في التصويت، والتي تبين تطابقها جميعًا.

عرض واعتماد النتائج النهائية

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الجهاز التنفيذي للهيئة سيقوم بعرض النتيجة النهائية لجولة الإعادة على مجلس إدارة الهيئة صباح بعد غدٍ لاعتمادها رسميًا، ثم إعلانها في المؤتمر الصحفي بحضور ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.





تعيين الثلث بقرار رئاسي

ومن المقرر عقب إعلان النتيجة أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين الثلث الباقي من أعضاء مجلس الشيوخ، بواقع 100 عضو، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

نتائج الجولة الأولى والإعادة

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في 12 أغسطس الماضي فوز 100 عضو بنظام القائمة و95 عضوًا بنظام الفردي، وإجراء الإعادة على 5 مقاعد متبقية بالنظام الفردي.

تفاصيل جولة الإعادة بالمحافظات

جدير بالذكر أن جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ جرت بين 10 مرشحين على 5 مقاعد في محافظات الغربية، وبني سويف، والإسماعيلية، والأقصر، والوادي الجديد، والمقيد بها نحو 7,821,517 ناخبًا، صوّت منهم 3,631,916 ناخبًا في الغربية، و2,080,140 ناخبًا في بني سويف، و915,863 ناخبًا في الأقصر، و999,248 ناخبًا في الإسماعيلية، و194,350 ناخبًا في الوادي الجديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.