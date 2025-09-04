الخميس 04 سبتمبر 2025
وزير الإسكان يتابع المشروعات الخدمية في السويس الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الاساسية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، والتي تشمل مشروعات الكهرباء والمياه والإسكان والغاز والاتصالات والمباني الخدمية المتنوعة.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس شريف الشربيني، بأن مدينة السويس الجديدة مدينة واعدة نظرا لموقعها الاستراتيجي، وتنوع استعمالات الأراضي والأنشطة بها، وكونها إحدى مدن الجيل الرابع التي تتولى وزارة الإسكان تنميتها.

وشدد وزير الإسكان على مواصلة المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات، والالتزام بالمواعيد والمواصفات القياسية لتنفيذ الأعمال.

بدورها، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز مشروعات قطاع الكهرباء، ومنها الموزع الرئيسي بقدرة 29.5 ميجا فولت أمبير، والذي يضم 7 غرف محولات بقدرة 1000 ك.ف.أ لكل غرفة، بما يعزز كفاءة الشبكة الكهربائية ويضمن استقرار التغذية لمختلف الاستخدامات.

كما تابعت رئيس الجهاز ومرافقوها، الأعمال الجارية في منطقة الإسكان الحر، والتي تشمل 86 عمارة سكنية بإجمالي 2064 وحدة، مؤكدةً حرص الجهاز على توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي متطلبات المواطنين.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ محطة رفع المياه (البوستر) المغذية للخزان الرئيسي بسعة 10,000 متر مكعب، حيث أوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في منظومة إمدادات المياه، بما يضمن استدامة الخدمة لمختلف القطاعات السكنية والخدمية والصناعية.

وفي قطاع المرافق، تفقدت رئيس الجهاز أعمال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي، مشددةً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وضمان مطابقة الأعمال لمعايير الجودة والسلامة، كما تابعت سير العمل في شبكات الاتصالات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الرئيسية بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة إنجاز الشبكة الثانوية 65%، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لشبكة التليفونات.

واختتمت رئيس الجهاز الجولة بتفقد موقع خزان المياه بسعة تخزينية 10,000 متر مكعب، والذي بلغت نسبة تنفيذه 70%، مؤكدةً أهمية المشروع في تعزيز البنية التحتية المائية بالمدينة.

وفي ختام جولتها، أكدت المهندسة أسماء مخلوف،  أن جميع المشروعات يتم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف توفير خدمات متكاملة وضمان بيئة عمرانية آمنة ومستدامة تواكب متطلبات المواطنين وتلبي تطلعات المستثمرين.

